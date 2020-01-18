Хикмет Гаджиев встретится с заместителем генсекретаря НАТО

18 января 2020 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заместитель генерального секретаря НАТО посол Мирча Джоанэ встретится 20 января с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в штаб-квартире НАТО, сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт НАТО.

Отметим, что краеугольный камень партнерства между Азербайджаном и НАТО был заложен 4 мая 1994 года с подписанием рамочного документа «Партнерство ради мира».

Азербайджан ведет политический диалог с НАТО по широкому спектру вопросов, представляющих общий интерес, на основе принципов «Партнерство ради мира». В рамках политического диалога, который проводится в разных форматах и ​​уровнях, стороны обсуждают и проводят консультации по таким вопросам как партнерство, региональная безопасность, армяно-азербайджанский конфликт, операции по поддержанию мира, вклад в обеспечение стабильности в Афганистане, возникающие проблемы в области безопасности и т. д.

Индивидуальный план партнерства с НАТО, к которому Азербайджан присоединился в 2004 году, позволяет вести регулярный политический диалог, систематизировать двустороннее сотрудничество как всеобъемлющий инструмент и более гибко согласовывать новые виды сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Другим важным механизмом является «Процесс планирования и анализа», который призван помочь партнерам определить и оценить силы и возможности, которые могут быть предоставлены для многонациональных операций и учений совместно с силами НАТО. Азербайджан принял ряд «Целей партнерства» в области оборонного планирования и подготовки сил для операций по поддержанию мира.

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