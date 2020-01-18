ЦИК Азербайджана: Для всех кандидатов в депутаты созданы равные условия

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предприняла все необходимые шаги, чтобы кандидаты в равных условиях могли проводить агитационную кампанию.

Об этом сказал журналистам зампред ЦИК Ровзат Гасымов, сообщает в субботу Trend.

Гасымов отметил, что для этого отведены открытые и закрытее места во всех округах и на территориях всех районов, напомнив, что всего по республике определено 270 открытых и закрытых мест для ведения предвыборной агитации.

«Эти места в распоряжении кандидатов. Информируя окружные избирательные комиссии, кандидаты могут пользоваться ими. В связи с платной агитацией в ЦИК обратились примерно 40 СМИ, возможностями которых также могут воспользоваться кандидаты».

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.