ЦИК Азербайджана провел семинар для членов экспертной группы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела семинар по рассмотрению обращений о нарушении избирательных прав в связи с выборами в Милли Меджлис (парламент), сообщает в субботу Trend.

В семинаре приняли участие заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов, члены экспертной группы ЦИК, сотрудники Секретариата, члены экспертной группы окружных избирательных комиссий (ОИК) по регионам.

Выступая на семинаре, Гасымов отметил, что основной задачей экспертной группы, действующей при ЦИК, является точное, оперативное и непредвзятое рассмотрение обращений, поступивших в ОИК, и представление им этой информации: «На основании этих мнений ОИК вынесут заключительное решение. На последних муниципальных выборах был предпринят ряд шагов по рассмотрению поступивших обращений и достижению оперативных, непредвзятых результатов и решений. В результате число поступивших обращений сократилось вдвое в сравнении с прошлыми годами».

Он отметил, что семинары, организованные как в Баку, так и Гяндже, Сумгайыте, Нахчыване, Шеки и Масаллы охватывают 375 членов экспертной группы по 125 избирательным округам.

В заключение зампред ЦИК добавил, что в связи с предстоящими выборами в ЦИК поступило 27 обращений: «Они рассмотрены, и приняты соответствующие решения. Так, были зарегистрированы кандидатуры семи человек».

Мероприятие продолжилось выступлениями.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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