Азербайджанский народ всегда будет помнить события Кровавого Января - Хураман Гасымова

20 января 2020 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - События 20 января 1990 года - бесчеловечный кровавый акт агрессии против нашего народа. Эта трагедия, которую мы никогда не забудем, сказала Trend прославленная оперная исполнительница, лауреат Государственной премии, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова.

"Прошло уже 30 лет со дня трагедии, но наш народ не забыл, и всегда будет помнить события Кровавого января. Эти события стали огромным потрясением для меня лично. И я и весь азербайджанский народ живем с болью произошедшей трагедии. 20 Января – героическая страница мужества и отваги азербайджанского народа в борьбе за независимость, когда наш народ сплотился, демонстрируя свое негодование зачинщикам этой трагедии", - сказала народная артистка Азербайджана.

Хураман Гасымова добавила, что очень важно информировать молодое поколение о событиях 20 Января.

"Через средства массовой информации нужно как можно больше рассказывать молодежи о нашей истории, передавать правду из поколения в поколения, всегда помнить о трагических событиях января 1990 года", - добавила она.

Отметим, что ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. По официальным данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, следствием было установлено, что в результате этого преступления погибло 132, ранения получили 612 человек, а 841 человек был незаконно арестован, были повреждены и разрушены здания, государству и гражданам был нанесен огромный материальный ущерб.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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