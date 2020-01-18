Суат Онал: Обновление парламента Азербайджана придаст новый импульс развитию страны

БАКУ /Trend/ - Убежден, что обновление парламента Азербайджана, ускорение экономических реформ придадут новый импульс развитию страны.

Об этом сказал бывший член Великого национального собрания Турции Суат Онал, сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт www.secki-2020.az

Он отметил, что в Азербайджане есть все условия для прозрачного и честного проведения выборов: «Как наблюдатель, я участвовал в процессе наблюдения выборов почти в 15 европейских странах, знаком с избирательным опытом различных стран. В президентских выборах, проведенных в Азербайджане в апреле 2018 года, я входил в состав наблюдательной миссии ПАСЕ. Опираясь на свой опыт могу сказать, что созданы все условия для того, чтобы народ демократично и прозрачно проголосовал за своих кандидатов. Как и на предыдущих выборах, я уверен в прозрачном и справедливом проведении парламентских выборов 9 февраля».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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