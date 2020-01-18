Депутат Госдумы РФ: Присвоение Баку звания Города трудовой доблести послужит дальнейшему сближению наших народов

БАКУ/Trend/ - Россия и Азербайджан всегда выступали солидарно во всех международных мероприятиях, призванных сохранить память о Великой Победе над фашизмом в Великой Отечественной войне, о том, какой ценой она досталось миру и, в первую очередь, нашим странам.

Об этом сказал Trend руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Иванович Савельев.

Депутат отметил, что День Победы всегда объединял и будет объединять людей в России и во всем мире:

«На постсоветском пространстве этот день особенно важен — это наша общая память о великом подвиге наших предков.

Особенно важно сохранить эту память в свете процессов, направленных на переписывание исторической правды о Второй мировой, которые, к прискорбию, имеют место в мировой политике».

По словам парламентария, россияне и азербайджанцы очень хорошо понимают, чем опасны такие вещи - если народ позволяет оболгать собственных предков и оборвать свои исторические корни, он утрачивает свою душу. Будущее такого народа весьма сомнительно.

Дмитрий Савельев считает, что присвоение высокого звания трудовой доблести Баку — это очень хороший способ увековечить в памяти поколений еще одну страницу нашей общей истории.

«Несомненно, этот шаг послужит дальнейшему сближению наших народов и, на мой взгляд, он обязательно должен быть сделан».

Напомним, что ранее российский парламентарий призвал присвоить Баку звание Города трудовой славы. В связи с 75-ой годовщиной Великой Победы в Государственной Думе России обсуждается законопроект, согласно которому устанавливаются правовые основания присвоения звания "Город трудовой доблести" городам, жители которых обеспечили бесперебойное обеспечения тыла - производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Савельев в связи с этим напомнил, что звание Город-герой сегодня носят не только российские города, но и города, которые после распада СССР вошли в состав других государств.

Стоит отметить, что во время ВОВ жители Баку круглосуточно работали, поставляя топливо для советских танков и самолетов. Баку поставлял 80 процентов всего нужного советской армии топлива.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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