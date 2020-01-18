Хикмет Гаджиев: Азербайджан видит большой потенциал для сотрудничества с Францией в сфере безопасности и обороны

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан видит большой потенциал для сотрудничества с Францией в сфере безопасности и обороны.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Radio France Internationale (RFI) помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что между Францией и Азербайджаном существуют дружеские отношения, основанные на взаимопонимании и взаимовыгодном сотрудничестве.



"Франция является для нас важным партнером в Европейском союзе. Франция также является экономическим и торговым партнером для Азербайджана и страной-сопредседателем Минской группы. Мы всегда говорим нашим французским коллегам, что президент Франции Эмманюэль Макрон имеет открытое приглашение в Азербайджан, так как у нас дружеские отношения. Предыдущие президенты Франции, президент Саркози, президент Олланд совершали визит в Азербайджан. В прошлом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом во Франции. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также совершала визит во Францию. Первый вице-президент Азербайджана уделяет особое внимание сотрудничеству между Азербайджаном и Францией, в частности, культурной составляющей сотрудничества", - сказал Гаджиев.



Он отметил, что на основе этих позитивных факторов две страны могут двигаться вперед.



"Мы видим большой потенциал для политических дискуссий, структурированного диалога, сотрудничества в сферах безопасности и обороны. Французские энергетические компании, в том числе Total, уже присутствуют в Каспийском регионе. Французские компании также активно участвуют в гражданских проектах у нас в стране. Правительство субсидировало контракты, которые также предусматривают открытие новых рабочих мест во Франции. Между Баку и Парижем существуют прекрасные отношения. И мы хотели бы еще больше укрепить наше сотрудничество", - добавил Гаджиев.

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