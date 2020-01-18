Президент Ильхам Алиев: Роль Азербайджана в едином и устойчивом мире

БАКУ /Trend/ - На официальном сайте авторитетнейшего в мире Давосского экономического форума размещена статья Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева под заголовком «Роль Азербайджана в едином и устойчивом мире». Trend представляет статью.

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Давосский экономический форум – одна из крупнейших платформ, собирающих политиков, бизнесменов и общественные организации для обсуждения протекающих в мире экономических процессов, мировой экономической повестки дня, а также общественно-политических процессов. Форум создает широкие возможности для получения исчерпывающей информации об экономических тенденциях в мире.

Начиная с 2007 года я уже в 14-й раз буду участвовать в ежегодном заседании этого Форума в Давосе. Являясь прекрасной платформой для представления международной общественности реалий Азербайджана, Всемирный экономический форум также создает возможность для получения исчерпывающей информации об экономических тенденциях в мире. Это позволяет нам постоянно проводить реформы, привлекать в страну иностранные инвестиции.

В результате этих реформ в 2019 году по сравнению с началом 2007 года объем экономики страны вырос на 80 процентов, в том числе объем ненефтяного сектора – в 2,1 раза, стратегические валютные резервы увеличились в 13 раз, уровень бедности снизился более чем в 4 раза, а уровень безработицы, значительно сократившись, составил 4,9 процента. За этот период наша страна дважды - в отчетах Doing Business 2009 и Doing Business 2019 - была признана реформаторской страной-лидером.

За период, минувший с 2007 года, в нашу страну были привлечены иностранные инвестиции в размере более 111 миллиардов долларов США, что обеспечило подвижки во всех сферах экономики. В результате если в 2006-2007-х годах Азербайджан в «Отчете глобальной конкурентоспособности» Давосского экономического форума находился на 64-м месте, то, поднявшись в 2017-2018-х годах на 35 место среди 137 стран, занял в 2019 году 2-е место в мире по «Уровню электроснабжения населения», 3-е место по «Весу правительственного регулирования» и «Легкости приема на работу иностранных работников», 5-е место по «Ответственности правительства за преобразования», 8-е место по «Количеству дней, требуемых для начала бизнеса», 10-е место по «Долговременной стратегии правительства».

Стратегический транспортный узел

В 2019 году в данном отчете Азербайджан занял 11-е место среди 141 страны по «Эффективности железнодорожных услуг», 12-е место по «Эффективности услуг авиалиний», 25-е место по «Эффективности услуг морских портов», 27-е место по «Качеству дорог». Как это произошло? Значительное развитие транспортной и дорожной инфраструктуры страны стало возможным благодаря иностранным и местным инвестициям. Однако усовершенствование транспортной инфраструктуры произошло не только за счет капитала, важную роль здесь сыграло и сотрудничество. Сотрудничество в рамках Форума превратило Азербайджан в важного актора транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад, международный транспортный узел. Реализованный по инициативе нашей страны железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, соединяющий железные дороги Азербайджана, Грузии и Турции, был сдан в эксплуатацию в октябре 2017 года. Это – устойчивый транспортный коридор, соединяющий самым коротким путем Азию с Европой. Кроме того, был построен и сдан в эксплуатацию в мае 2018 года новый Бакинский Международный морской торговый порт, являющийся крупнейшим портом на Каспии.

Азербайджан, постоянно сохраняя экологический баланс, то есть, защищая окружающую среду, стремится к социально-экономическому развитию своих граждан. В целях совершенствования управления местными и международными перевозками, а также обеспечения безопасности на высоком уровне был дан старт концепции «Умный город». Целью этой концепции является повышение качества таких городских услуг, как энергетика, транспорт и коммунальные услуги с одновременным снижением потребления ресурсов, расточительства и общих затрат.

Основной участник в энергетическом секторе

Азербайджан также продолжал успешно реализовывать энергетические проекты. Поддерживая усилия Европы по диверсификации газоснабжения Европы, Азербайджан добился реализации проекта «Южный газовый коридор». Этот коридор протяженностью 3500 километров, соединив с помощью поставок газа Каспийский регион с европейскими рынками, изменит энергетическую карту всего региона. Данный проект реализован не в качестве альтернативы транспортировке газа в Европу, а для диверсификации поставок газа в Европу. Проект, общие капиталовложения в который составляют 40 миллиардов долларов США, состоит из 4 частей.

«Шахдениз-2»

Все работы по первой фазе проекта - «Шахдениз-2» - завершены. Шахденизский газ, поднимаясь на высоту 2500 метров и опускаясь со дна моря на глубину 800 метров, будет транспортироваться на расстояние 3500 километров.

Южно-Кавказский трубопровод

Вторая часть проекта - Южно-Кавказский трубопровод уже сдан в эксплуатацию. Протяженность этого трубопровода, соединяющего Азербайджан и Турцию через Грузию, составляет 691 километр.

Трансанатолийский трубопровод

Третья часть проекта - Трансанатолийский трубопровод (TANAP). Являясь продолжением Южно-Кавказского трубопровода, он протянулся до западной границы Турецкой Республики, его протяженность составляет 1850 километров. Трансанатолийский трубопровод, поставляющий азербайджанский газ в Турцию и Европу, на турецко-грузинской границе соединен с Южно-Кавказским трубопроводом, а на турецко-греческой границе - с Трансадриатическим трубопроводом (TAP).

Трансадриатический трубопровод

Четвертой частью проекта является Трансадриатический трубопровод (TAP). Длина этого трубопровода составляет 878 километров. Трубопровод, более 90 процентов строительства которого уже завершено, пройдет через Грецию в Албанию, а оттуда по дну Адриатического моря достигнет Италии. 30 ноября 2019 года состоялась церемония открытия части TANAP, соединяющейся с TAP.

Резкое падение начиная с 2014 года цен на нефть на мировых рынках еще более ускорило проводимые в нашей стране реформы, направленные на диверсификацию экономики и развитие ненефтяного сектора. В 2016 году были приняты стратегические дорожные карты по национальной экономике и основным секторам экономики, осуществлены структурные и кадровые реформы, в стране были предприняты серьезные шаги для улучшения бизнес-среды. В результате, согласно отчету Doing Business 2020, Азербайджан, обосновавшись на 34-месте среди 191 страны в мире, занял 1-е место по «Доступности кредитов», 9-е - по «Началу бизнеса» и 28-е место по «Исполнению договоров».

Кроме того, как продолжение сотрудничества Азербайджана со Всемирным экономическим форумом в 2019 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Центром четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума. Это соглашение позволит трансформировать происходящие в мире позитивные тренды и передовой опыт в социально-экономическую жизнь Азербайджана.

Азербайджанская Республика, высоко оценивающая активные и эффективные связи со Всемирным экономическим форумом, и впредь будет продолжать поддерживать усилия по развитию и дальнейшему продвижению сотрудничества на этой платформе.

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