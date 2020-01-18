В министерстве оборонной промышленности состоялось памятное мероприятие в связи с 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В актовом зале министерства оборонной промышленности Азербайджана состоялось памятное мероприятие, посвященное 30-летию трагедии 20 Января, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

На мероприятии была почтена минутой молчания память жертв трагедии - наших сыновей и дочерей, погибших ради свободы азербайджаского народа и территориальной целостности.

Выступивший на мероприятии министр Мадат Гулиев отметил, что войска Советской Армии в ночь с 19 на 20 января 1990 года были введены в Баку без объявления чрезвычайного положения, мирные жители были убиты с особой жестокостью, сотни людей были ранены и пропали без вести.

Было доведено до внимания, что первым, кто выразил свое отношение к этому кровавому событию, был именно великий лидер Гейдар Алиев. На следующий день после трагедии, рискуя своей жизнью, Гейдар Алиев пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве и перед мировым сообществом осудил организаторов преступления, сделал разоблачительное и смелое заявление. После возвращения в 1993 году Гейдара Алиева к власти, трагедии 20 Января на государственном уровне была дана политико-правовая оценка. Гейдар Алиев, назвав произошедшее преступлением против человечества в отношении Азербайджана, оценил трагедию 20 Январ как пример исторического героизма.

На мероприятии до внимания участников было доведено, что эти кровавые деяния не смогли сломить волю азербайджанского народа, напротив, кровавая Январская трагедия привела к росту национально-освободительного движения и к восстановлению независимости Азербайджана.

События 20 Января вошли в историю борьбы за независимость Азербайджана как героическая страница и превратились в символы независимости и суверенитета нашей республики. В этот день азербайджанский народ, продемонстрировав волю к свободе, показал всему миру свою гордость, боевой дух.

В конце мероприятия сотрудники министерства посмотрели документальный фильм, посвященный жертвам трагедии 20 Января.

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