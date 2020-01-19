The Jerusalem Post: События 20 Января - страница героизма в истории борьбы за независимость Азербайджана

19 января 2020 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Несмотря на кровавые события, которые произошли в Баку 20 января 1990 года, этот день стал страницей героизма в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в статье, опубликованном на The Jerusalem Post.

«В Азербайджане называют расстрел мирного населения 19-20 января 1990 года «Черным январем», когда советские танки и войска с жестокостью, бесчеловечной дикостью и насилием вторглись на улицы столицы Азербайджана»,- говорится в статье.

Как отмечается, основная цель операции заключалась в том, чтобы подавить движение за независимость в Азербайджане.

«Солдаты Советской армии стреляли в мирных жителей в упор с особой жестокостью; они совершали преднамеренные нападения с использованием танков и бронетранспортеров на автомобилях; они обстреливали больницы, не давая медицинскому персоналу лечить раненых»,- говорится в материале.

Сыновья и дочери Азербайджана погибли в этот день за свободу и независимость Азербайджана, говорится в статье.

«Их храбрость стала яркой историей в хрониках героизма Азербайджана. Прошло 30 лет со дня трагедии «Черного января». Сегодня люди ежедневно посещают священное место - Шехидлер Хиябани (Аллея шехидов) и возлагают алые гвоздики на могилы шехидов»,- говорится в материале.

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