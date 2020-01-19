Трагедия 20 Января превратила национально-освободительное движение в Азербайджане в политическую реальность - Пакистанское издание

19 января 2020 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Трагедия 20 Января в Баку вызвала серию событий, которые привели к рождению независимого Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной пакистанским новостным агентством "Dispatch News Desk" (DND).

"По прямому указанию Михаила Горбачева, тогдашнего генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, воинские части министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и министерства внутренних дел вторглись в город Баку и близлежащие районы с танками. Они атаковали гражданское население с использованием тяжелой военной техники и других различных видов оружия",- говорится в материале.

Как отмечается, это трагическое событие стало решающим фактором в формировании национальной идентичности Азербайджана и ознаменовало поворотный момент в восстановлении национальной независимости.

"Именно трагедия 20 Января превратила национально-освободительное движение в политическую реальность, и дала мощный импульс борьбе азербайджанского народа за независимость. На сессии Верховного Совета Азербайджана 18 октября 1991 года был принят Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики"", - говорится в материале.

Напомним, что ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. По официальным данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, следствием было установлено, что в результате этого преступления погибли 147 человек, 744 человека были ранены человек, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

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