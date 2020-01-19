ЦИК Азербайджана о числе аккредитованных наблюдателей на парламентских выборах

19 января 2020 22:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с внеочередными парламентскими выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана аккредитацию прошли 92 международных наблюдателя.

Как передает в воскресенье Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По словам председателя ЦИК, на сегодняшний день зарегистрировано 23 442 местных наблюдателя: «Из них 22 746 наблюдателей прошли регистрацию в окружных избирательных комиссиях, а 677 наблюдателей - в ЦИК».

Панахов сказал, что процесс продолжается и число аккредитованных наблюдателей увеличится.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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