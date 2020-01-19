Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы 1560 кандидатов

19 января 2020 22:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, подали заявки 2431 человек.

Как передает в воскресенье Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК заявил, что утверждены кандидатуры 2358 человек.

"2247 из них уже взяли подписные листы, а 1774 - вернули. Кандидатуры 1560 человек уже зарегистрированы", - сказал Панахов.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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