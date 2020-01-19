Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдательной миссии СНГ

19 января 2020 22:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 19 января председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с первым заместителем председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ) Виктором Гуминским и делегацией наблюдательной миссии СНГ, находящимися в Азербайджане для наблюдения за назначенными на девятое февраля выборами в Милли Меджлис (парламент).

Как сообщает Trend, поприветствовав делегацию СНГ, всегда активно участвующую в наблюдении за избирательным процессом в нашей стране, председатель Мазахир Панахов выразил удовлетворение встречей в ЦИК накануне парламентских выборов. М.Панахов проинформировал о предвыборных процессах. Председатель ЦИК также рассказал гостям о подготовительной работе, проводимой в окружных и участковых избирательных комиссиях. Он добавил, что на 1000 участках проводится работа по установке веб-камер. Кроме того, зарегистрированы местные и международные наблюдатели.

Выразив признательность за теплый прием, руководитель делегации Виктор Гуминский передал приветствия председателя Исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева. Гость отметил, что они всегда наблюдают за избирательным процессом в Азербайджане. В.Гуминский добавил, что наша страна накопила большой опыт в этой сфере.

Кроме того, в рамках встречи состоялся обмен мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, связанных с выборами, других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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