В Конгрессе США почтили память жертв трагедии 20 Января

20 января 2020 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Один из влиятельных членов Конгресса США Стив Шабот (Steve Chabot) 16 января 2020 года выступил с заявлением, в котором почтил память людей, погибших в результате кровавой бойни, учиненной войсками советской армии 20 января 1990 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

В своем заявлении конгрессмен отметил, что в ночь на 20 января 1990 года в Баку и прилегающие районы были введены войска советской армии, что в результате советской агрессии, оставшейся в памяти людей и истории как "Черный январь", погибло более 145 мирных жителей, около 800 человек пострадали и сотни были арестованы.

Было отмечено, что, несмотря на то, что целью этих жестких мер руководства бывшего СССР была попытка задушить формировавшееся в Азербайджане движение за независимость, эти меры не увенчались успехом, и напротив, это дало импульс движению независимости в Азербайджане и других постсоветских республиках.

В заявлении также говорится, что после событий «Черного января» парламент Азербайджана 30 августа 1991 года принял Декларацию о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики, а 18 октября 1991 года утвердил Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики.

В заявлении отмечается, что с ноября 1991 года независимость Азербайджана стала признаваться, и США, являющиеся одной из первых стран, признавших независимость молодого государства, 28 февраля 1992 года установили дипломатические отношения с Азербайджаном.

Подчеркнув, что США и Азербайджан имеют общие интересы в регионе, сотрудничают в сфере развития энергоресурсов и в борьбе с угрозами безопасности, Стив Шабот призвал других конгрессменов почтить этот трагический день Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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