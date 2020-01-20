Завершается срок обращения в ЦИК в связи с проведением еxit-poll на парламентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается прием документов, которые должны представить для аккредитации организации, намеревающиеся провести еxit-poll на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, которые состоятся 9 февраля, сообщает в понедельник Trend.

Документы для аккредитации представляются в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) минимум за 20 дней до дня голосования, то есть до 20 января 2020 года.

20 января также завершается срок передачи избирательных протоколов из ЦИК в окружные избирательные комиссии (ОИК).

Также сегодня завершается процедура уточнения списков избирателей по избирательным участкам, созданным в воинских частях, следственных изоляторах и исправительных учреждениях (военнослужащих воинских частей, семей военнослужащих, проживающих за территорией воинской части, виновных лиц, содержащихся в следственных изоляторах, и заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях).

Кроме того, 20 января завершается процесс обнародования списка зарегистрированных кандидатов по избирательным округам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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