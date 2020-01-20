Грузинский политолог: События 20 Января привели к рождению новой азербайджанской государственности

БАКУ /Trend/ - События 20 Января привели к рождению новой азербайджанской государственности, сказал Trend в понедельник грузинский политолог, директор региональных проектов Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе.

По его словам, то, что произошло в Баку в январе 1990 года, было реакцией центральных властей на начавшийся развал империи.

«Кому-то в Кремле казалось, что достаточно напугать народы, которые начали требовать независимости, и все будет по-старому. Но у истории своя логика. После этих событий коммунистический режим полностью утратил в глазах людей моральное право на руководство страной, и его конец стал делом времени. В Грузии советской власти пришел конец в апреле 1989 года, в Азербайджане - в январе 1990-го», - сказал он.

Отметим, что в Азербайджане в понедельник чтят память жертв трагедии 20 Января.

Ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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