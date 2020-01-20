Начинается процедура представления второго предварительного финотчета кандидатами в депутаты в Азербайджане

20 января 2020 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начинается процедура представления второго предварительного финансового отчета кандидатами в депутаты на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Данный документ должен быть представлен в соответствующую избирательную комиссию в сроки с 20 по 30 января 2020 года.

Отчет должен быть представлен зарегистрированным кандидатом или его полномочным лицом, полномочными представителями по финансовым вопросам политических партий, политических блоков, кандидат от которых зарегистрирован.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане состоятся 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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