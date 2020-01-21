Политолог: Азербайджан предпринимает шаги, усиливающие его влияние в международных организациях

БАКУ /Trend/ - Есть ряд традиционных направлений взаимодействия Москвы и Баку, которые в 2020 году получат дальнейшее развитие.

Об этом сказал Trend российский политолог, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

По словам политолога, среди этих направлений можно выделить Международный транспортный коридор «Север-Юг» - несмотря на внешнеполитическую напряженность и внутриполитические проблемы Ирана, являющегося, как известно, важным звеном этого коридора, Москва и Баку в наступившем году, скорее всего, продолжат работу по поддержке проектов на этом направлении:

«Важно, например, что для России развитие этого коридора связано с решением задач на уровне собственных регионов. Можно отметить планы по развитию порта Оля в Астраханской области или строительству автомагистрали в обход Волгограда – эти проекты рассматриваются в связке с МТК «Север-Юг»».

Так же эксперт отметил, что свое влияние на российско-азербайджанские отношения окажет военно-техническое сотрудничество, а также взаимодействие по вопросам безопасности. Дополнительный потенциал, по его мнению, может получить сотрудничество двух стран по вопросам безопасности на Каспии:

«Данная тема затрагивалась не раз, например, в ноябре 2019 года в ходе переговоров Президента Азербайджана Ильхама Алиева с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым, но поднимается она не в первый раз. Она обсуждалась, например, еще в ходе визита в Баку министра обороны РФ Сергея Шойгу в августе 2016 года. Не исключено, что этот вопрос мог подниматься и в сентябре 2019 года, когда Азербайджан посещал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев».

Еще одним важным фактором, который может способствовать дополнительному укреплению партнерства двух государств, по словам Нейжмакова, становится проведение в наших странах крупных международных мероприятий:

«Можно выделить празднование 75-летия Победы в Москве. Кроме того, резонансным событием станут матчи Евро-2020 (среди принимающих городов-хозяев – Баку и Санкт-Петербург). Не будем забывать, также, что в июне 2020 года Баку примет Глобальный аэронавигационный саммит Организации по аэронавигационному обслуживанию гражданской авиации (CANSO). В преддверии и во время таких крупных мероприятий принимающие страны с большой вероятностью сталкиваются с направленными против них информационными кампаниями, а также недружественными дипломатическими шагами. В таких ситуациях для стран-хозяев подобных мероприятий важна поддержка международных партнеров, а Москва и Баку уже предприняли встречные шаги в этом направлении. Отметим, например, что Ильхам Алиев подтвердил намерение провести 9 мая 2020 года в Москве. Среди лидеров государств постсоветского пространства пока лишь несколько однозначно заявили об аналогичных намерениях».

Также российский политолог напомнил, что в последние месяцы 2019 года наблюдался очень серьезный темп российско-азербайджанских контактов:

«В частности, за встречей Ильхама Алиева и Владимира Путина на полях клуба «Валдай» в октябре последовал визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию в ноябре и приглашение Президента Азербайджана на декабрьскую неформальную встречу глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. Пример Мехрибан Алиевой весьма показателен - именно в ходе визита в Россию она вела переговоры с президентом, премьером России, а также председателем Совета Федерации. Это очень хорошая динамика, которая говорит о серьезной взаимной заинтересованности двух стран в расширении сотрудничества».

Говоря о внешнеполитических возможностях Баку в более широком контексте, эксперт отметил, что в 2019 году Азербайджан предпринял новые шаги, позволяющие в перспективе расширить его влияние в международных организациях:

«Например, одним из заметных событий прошедшего года стал Бакинский саммит Движения неприсоединения. С точки зрения наиболее прагматичных задач, деятельность этого движения должна была способствовать повышению статуса и строительству коалиций вокруг наиболее амбициозных участников организации, а также расширению лоббистских возможностей для малых и экономически проблемных государств-членов. Азербайджан, в отличие от целого ряда предшественников, председательствовавших в движении до него, не вовлечен в конфликты с ведущими мировыми державами и поэтому партнерство с ним для малых государств не связано с риском. Между тем голоса таких государств могут оказать влияние на принятие решений в ряде других международных организаций, что безусловно играет на руку Баку».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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