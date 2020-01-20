События января 1990 года стали для меня незаживающей раной, которая не перестает болеть – Борис Добин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - События января 1990 года стали для меня незаживающей раной, которая не перестает болеть. Эта боль порой ослабевает, иногда усиливается, но болит всегда. Поэтому я помню события тех дней до мельчайших подробностей.

Об этом сказал Trend фотограф, член ассоциации «Израиль-Азербайджан», исследователь истории Баку Борис Добин.

Борис Добин родился и вырос в Баку, а в 1992 г. уехал жить в Израиль. В 1990 г. он работал фотографом в Городском музее истории музыкального искусства и в Управлении ГАИ.

В своих воспоминаниях фотограф рассказал, что жил тогда на Московском проспекте (ныне – проспект Гейдара Алиева), в доме с башней с часами. Оттуда шли танки, были слышны выстрелы, во двор забегали люди, кричали, молили о помощи. Все испытывали страх:

«Январь месяц 1990 год, я только недавно приехал в Баку из первой поездки в Израиль. Комендантский час, вечером на улицу нельзя выходить. Я жил на Монтина в доме с башней с часами, дорогу перекрыл танк. Двор у нас большой и я перед сном выпустил своего пуделя во двор, чтобы он погулял, а сам стоял около своего блока, в это время через арку во двор вошли два солдата с автоматами, и закричали: «Стоять и не двигаться!». Я встал как вкопанный, объясняю им, что я вышел на пять минут с собакой, ведь ей не объяснишь, что нельзя в комендантский час находиться на улице, я закричал: «Майкл, домой!», и пудель послушно побежал домой.

Солдаты меня вывели на улицу. Хорошо, что я был в куртке и в кармане был заграничный паспорт. На улице было очень холодно, а я был в тапочках. Они подвели меня к танку и крикнули: «Руки на броню и ноги раздвинь шире!». Я выполнил их приказ, не стал с ними спорить. Они стали меня обыскивать, в кармане были паспорт и кнопочная расчёска, внешне похожая на кнопочный нож. Солдаты обнаружив расческу напряглись, и спросили: «Почему с оружием ходишь?». Тогда я их попросил нажать на кнопку, они нажали, и расчёска открылась. Затем они начали рассматривать паспорт, спросили: «Ты в Израиле был?». Я им ответил, что приехал несколько дней назад. В это время два солдата тащили человека, который упирался и сопротивлялся. Я ему крикнул, чтобы он не сопротивлялся. Они поставили его на колени, и руки привязали к ногам. Открылся люк танка и оттуда выгляну молоденький солдат, и сказал: "дяденька я не виноват, это всё лейтенант". Я ему сказал, "служи хорошо Родине" и он спрятался в танке. Сам стою, руки и ноги стали мёрзнуть, а сам думаю, не дай бог выйдет супруга на улицу меня искать, ведь собака давно вернулась домой, а меня нет. Хорошо, что она тогда не вышла. Солдаты вернули мне паспорт и отпустили. Вот такая была история, а ведь могли бы и пристрелить, и им за это ничего не было бы».

Наутро, после трагической ночи, Борис Добин вел съемку около Сальянских казарм:

«Я снимал раздавленные машины, продырявленную пулями скорую помощь. Тогда убили шофера и врача скорой помощи. Танки давили машины с людьми. Помню, на Сумгаитской дороге академики и профессора ехали на работу, проходила колонна танков, один отделился и проехал по ним. Все погибли. Снимал и похороны от начала до конца, от Дома правительства до Аллеи Шехидов».

Борис Добин отмечает, что во время фотосъемки была слышна стрельба со стороны Сальянских казарм, автоматные очереди, и даже пушечные выстрелы. Во время похорон, по словам фотографа, на всех высотных зданиях были снайперы:

«В Израиле я всем рассказываю об этом, люди приходят в ужас, спрашивают, кто виноват. Говорю, что виноваты армяне, Горбачев, руки которого по локоть в крови. Миллионы людей он сделал несчастными, сколько было беженцев, сколько причинил народу страданий».

Фотограф сказал, что в Израиле проходят траурные митинги и его выставки в память о погибших 20 января.

Отметим, что Борис Добин своими силами выпустил книгу-альбом, в которой запечатлен весь ужас тех дней:

«Я выпустил эту книгу за свой счёт, и теперь эта книжка находится в 12 странах. Я это делаю по своей инициативе, чтобы мир знал об этом ужасе. За 30 лет никто не выпустил ни одной книги с этими фотографиями, только я».

В заключении Б. Добин отметил, что невозможно без слёз смотреть на эти леденящие кровь трагические картины событий, которые произошли 20 января 1990 года в Баку:

«Вечная память всем жертвам этой бойни, которую по приказу Горбачёва учинили одетые в советскую военную форму бандиты».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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