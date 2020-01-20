Мазахир Панахов о числе жалоб в ЦИК в связи с предстоящими выборами в парламент

БАКУ /Trend/ - В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступает мало жалоб в связи с предстоящими парламентскими выборами. Об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, жалоб меньше не только в связи с требованиями Избирательного кодекса, а в целом: «Число поступивших в ЦИК жалоб не превысило 40».

Панахов отметил, что на предстоящих парламентских выборах зарегистрировано рекордное число кандидатов: «Отрадно, что люди не остаются безучастными к изменениям, которые происходят в стране. Ощущается активность общества в этих процессах».

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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