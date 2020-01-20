Посол Великобритании: Шехиды 20 Января сыграли особую роль в восстановлении независимости Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп выразил глубокие соболезнования азербайджанскому народу в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января.

Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter, сообщает в понедельник Trend.

«Сегодня 30-я годовщина "Черного января" - трагедии 20 Января, память жертв которой с почтением чтит азербайджанский народ. Шехиды 20 Января сыграли особую роль в восстановлении независимости Азербайджана. От имени правительства Великобритании и от своего имени выражаю глубокие соболезнования азербайджанскому народу, семьям шехидов. Память о жертвах этой трагедии будет жить в наших сердцах всегда», - говорится в публикации.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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