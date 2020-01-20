В Израиле состоялся вечер памяти жертв трагических событий 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В центре Израиля в городе Бат-Ям состоялся вечер памяти невинных людей, ставших жертвами трагических событий в Баку 20-го января 1990-го. Встреча, организованная Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз», прошла в Новой художественной галерее Института искусств, передает Trend со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Собравшимся были представлены десятки документальных фотографий, снятых в кровавые дни января 1990-го года бакинцами, которые теперь живут в Израиле – Григорием Райхманом и Аликом Мехтиевым. Эти фотографии были сделаны в те самые часы и дни, когда вошедшие в Баку советские войска с особой жестокостью, беспощадно уничтожали всё и всех, что попадалось на их пути. Перед силой и мощью танков и артиллерии не могли устоять ни транспортные средства, ни, тем более, живые люди, которые стали жертвами того ни с чем несравнимого вандализма и жестокости.



О том, что предвосхищало январские кровавые события, о зарождении Нагорно-Карабахского конфликта, о стремлении азербайджанского народа отстоять свою независимость, чтобы не потерять свои исконные земли, рассказала ведущая вечера, директор Азербайджанского Культурного центра «АзИз» Егяна Сальман. Жертвами той бойни стали сотни невинных мирных людей, потомки которых до сих пор скорбят и не могут понять, за что пострадали их невинные близкие и родные. Присутствующие на вечере почтили память жертв «Чёрного января» минутой молчания.



Выступая перед собравшимися президент международной ассоциации «АзИз» Лев Спивак сказал, что бакинские события января 1990-го года разделили жизнь и судьбу бакинцев на две половины – «до» и «после». Никто не мог тогда предположить, что вскоре после этого последует развал Советского Союза и люди станут покидать родные места, а те кровавые события, по-видимому, были ценой, которую Азербайджан отдал за свою независимость.



Своими личными воспоминаниями о пережитом в те трагические дни поделилась известная журналистка Виктория Долинская, сказав, что дату 20-е января считает своим вторым днём рождения, потому что ей чудом удалось остаться в живых, когда она сквозь стрельбу и танки ехала из Баку в Сумгаит.



Со своими впечатлениями о тех трагических днях выступил бакинец Даниэль Басин, который в то время был только что демобилизованным из рядов Советской армии и ему показалось диким то, что вытворяли военные с простыми мирными жителями на улицах Баку.



Ещё одна некогда бакинка, а теперь жительница Нью-Йорка - Ольга Эппельбаум пожелала поделиться своими мыслями о тех январских днях, которые останутся неизгладимым пятном печали в памяти каждого, кто был свидетелем той несправедливой жестокой акции, которую учинили Вооружённые силы Советского Союза против своего же советского народа.



В завершение вечера все выражали пожелание, чтобы такого никогда и нигде больше не повторилось и чтобы Азербайджан в скором будущем восстановил свою территориальную целостность.

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