Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)

20 января 2020 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках предвыборной кампании в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис Азербайджана, которые пройдут девятого февраля, кандидат в депутаты из Хачмазского сельского избирательного округа № 56 Севиль Микаилова продолжает встречаться с избирателями.

Как сообщает в понедельник Trend, Микаилова встретилась с жителями входящих в избирательный округ сел Ялама, Ладжат, Сусайгышлаг.

Она подробно рассказала о реформах, успешно проводимых в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, социально-экономическом развитии, росте авторитета Азербайджана на мировой арене, повышении социального благосостояния людей в стране.

Избиратели дали высокую оценку проводимой Президентом политике.

Кандидат в депутаты поинтересовалась заботами и проблемами избирателей.

Предвыборная агитационная кампания Севиль Микаиловой продолжается.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)
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