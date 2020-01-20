Кандидат в депутаты Севиль Микаилова встретилась с избирателями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках предвыборной кампании в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис Азербайджана, которые пройдут девятого февраля, кандидат в депутаты из Хачмазского сельского избирательного округа № 56 Севиль Микаилова продолжает встречаться с избирателями.

Как сообщает в понедельник Trend, Микаилова встретилась с жителями входящих в избирательный округ сел Ялама, Ладжат, Сусайгышлаг.

Она подробно рассказала о реформах, успешно проводимых в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, социально-экономическом развитии, росте авторитета Азербайджана на мировой арене, повышении социального благосостояния людей в стране.

Избиратели дали высокую оценку проводимой Президентом политике.

Кандидат в депутаты поинтересовалась заботами и проблемами избирателей.

Предвыборная агитационная кампания Севиль Микаиловой продолжается.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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