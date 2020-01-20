Посол Франции выразил соболезнования азербайджанскому народу

20 января 2020 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с 30-летней годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает в понедельник Trend, публикация об этом размещена на официальной странице в Facebook посольства Франции в Азербайджане.

"В День 30-летней годовщины трагических событий января 1990 года выражаю глубокие соболезнования азербайджанскому народу, мы с вами в наших думах, в особенности с теми, кто потерял своих близких, членов семьи и друзей", - говорится в публикации.

Напомним, что части советской армии, без объявления чрезвычайного положения были введены в Баку, а также другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева, в ночь с 19 на 20 января 1990 года. В результате было жестоко убито 147 гражданских лиц. В ходе событий были ранены 744 безвинных гражданских лица, многие из них остались инвалидами на всю жизнь, был незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 Января, который хранится в памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Чавушоглу: С уважением чту память шехидов 20 Января, которые пожертвовали своей жизнью ради свободы Азербайджана
Политика 16:25
В заповеднике "Гобустан" почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Социум 15:02
Азербайджан полон решимости положить конец безнаказанности за события 20 Января - Постпредство Азербайджана при ООН
Политика 14:43
Тюркский совет: 20 Января для азербайджанского народа - День чести, еще больше укрепивший его решимость в стремлении к независимости
Политика 14:30
Грузинский политолог: События 20 Января привели к рождению новой азербайджанской государственности
Политика 13:03
Турция не забыла жертв трагедии 20 января — Националистическая партия Турции
Турция 12:15
Лента новостей
Грузия увеличила импорт нефтяного битума
Энергетика 17:12
Вырос экспорт Грузии в страны ЕС
Бизнес 17:06
В Грузии вырос внешнеторговый оборот
Бизнес 17:02
В Узбекистане выросло число предприятий занятых в сфере услуг
Бизнес 16:57
Иран лидирует в области экспорта смазочных материалов в Грузию
Энергетика 16:56
Баку-90. Кровавый январь в музыке, фотографиях и воспоминаниях (ФОТО)
Социум 16:40
В ООН заявили о росте международного туризма в 2019 году на 4%
В мире 16:36
«Ренова» планирует принять участие в проектах альтернативной энергетики Узбекистана
Энергетика 16:27
Чавушоглу: С уважением чту память шехидов 20 Января, которые пожертвовали своей жизнью ради свободы Азербайджана
Политика 16:25