Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память шехидов 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 20 января – в День всенародной скорби Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили в Аллее шехидов память шехидов 20 Января.

Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

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С событий Черного Января прошло 30 лет. 20 Января 1990 года вошло в современную историю Азербайджана как один из самых трагических дней и, вместе с тем, как страница героизма нашего народа, символ его борьбы за национальную независимость, свободу, непоколебимой воли. Наш народ, подвергшийся карательным мерам со стороны вооруженной до зубов бывшей советской армии, не утратил стремления к свободе, напротив, еще громче заявил о своем правом деле. Ровно 30 лет назад, в ту страшную ночь героические сыны Азербайджана, для которых свобода родной земли и народа, его честь и достоинство были превыше всего, пожертвовав своей жизнью, возвысились до вершины шехидства. Несмотря на то, что с кровавой резни, учиненной советскими войсками в Азербайджане, прошло много лет, наш народ не забывает боли и горечи тех страшных дней, выражает глубокое презрение к тогдашним руководителям советской империи, учинившим расправу над собственными гражданами, а также их приспешникам в Азербайджане.

Использование крупных воинских формирований советской армии против народных масс, поднявшихся в знак протеста против предвзятой, проармянской политики руководства СССР в отношении Азербайджана, его очевидной поддержки агрессивной политики Армении, притязавшей на наши исконные земли, и предательской позиции тогдашнего руководства республики, привело к невиданной трагедии в Азербайджане, особенно в Баку, обернулось большими потерями, гибелью невинных людей. Несмотря на это, тогдашним некомпетентным руководителям Азербайджана с их рабской психологией вновь не хватило смелости быть рядом со своим народом, они все еще держались за подол советского руководства.

В отличие от них гениальный сын нашего народа Гейдар Алиев, который жил в то время в Москве, несмотря на то, что его жизнь и жизнь членов его семьи находилась в опасности, на следующий день после трагедии пришел в постоянное представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением, осуждающим зачинщиков кровавой январской резни, довел до мира правду о расправе, учиненной над нашим народом. Тем самым великий лидер еще раз продемонстрировал смелость, мужество, преданность своему народу. Именно благодаря этому смелому шагу общенационального лидера Гейдара Алиева прогрессивные силы мира также осудили ужасный и беспощадный террор, которому подвергся азербайджанский народ.

Конечно, это преступление, совершенное по подстрекательству армян, не смогло сломить волю азербайджанского народа, его стремления к свободе. Наш народ, хотя и ценой своей крови, достиг поставленной цели – обрел свободу и независимость, и никогда не утратит достигнутого.

Учиненная бывшей советской военной машиной кровавая резня в Азербайджане, по сути, явилась невиданной в истории агрессией, расправой над собственными гражданами. Это было грубое нарушение, попрание конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР. В тот день бывшее советское государство, введя войска против мирного населения, проигнорировало Устав ООН, нормы международного права, преступно нарушило ряд положений Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого оно являлось.

Трагедии, которая не была своевременно тщательно расследована и не получила должную оценку в Азербайджане, лишь после возвращения к руководству Азербайджаном общенационального лидера Гейдара Алиева именно по его инициативе была дана политико-правовая оценка на государственном уровне. В Указе Президента Азербайджанской Республики «О проведении 4-й годовщины трагедии 20 Января» от 5 января 1994 года Милли Меджлису Азербайджанской Республики было рекомендовано рассмотреть вопрос о проведении специальной сессии, связанной с событиями Кровавого Января. В Постановлении Милли Меджлиса от 29 марта 1994 года были конкретно отмечены виновники трагедии 20 Января, и эта кровавая акция расценена как военная агрессия и преступление, совершенные тоталитарным коммунистическим режимом с целью задушить национально-освободительное движение в Азербайджане, сломить веру и волю людей. 20 Января был объявлен Всенародным днем скорби.

Азербайджанский народ каждый год с глубоким уважением чтит память шехидов 20 Января. В связи с 30-й годовщиной трагедии в Азербайджане и различных странах мира проводится цикл памятных церемоний, выставки, конференции, до всего мира доводятся правда об этой кровавой резне, а также непоколебимость стремления азербайджанского народа к независимости. 13 декабря 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О тридцатой годовщине трагедии 20 Января». В этом документе, где особо подчеркиваются место и роль 20 Января в борьбе азербайджанского народа за независимость, говорится: «20 января 1990 года азербайджанский народ дал много шехидов за свою свободу и независимость. Но его воля не была сломлена, и национальный дух не был поколеблен. Сыны Родины, пожертвовавшие во время этой резни своей жизнью во имя защиты общенациональных интересов и возвысившиеся на вершину шехидства, благодаря невиданной самоотверженности вписали новую яркую страницу в героическую летопись нашего народа».

В Азербайджане всегда чтят память шехидов, отдавших жизнь за свободу Родины, члены их семей, родные окружены государством постоянной заботой. Глава государства всегда уделяет внимание социальной защите, пенсионному обеспечению инвалидов, утративших здоровье в связи с событиями 20 Января. Принимаются систематические меры, направленные на обеспечение социальной защиты членов семей шехидов и инвалидов 20 Января. Создана совершенная законодательная база пенсионного обеспечения, улучшения жилищных условий, повышения уровня жизни семей шехидов. Глава государства подписал ряд направленных на это распоряжений и указов. Кроме того, для реабилитации инвалидов в республике были построены новые оздоровительные центры. Среди инвалидов и семей шехидов, которым в прошлом году были предоставлены новые квартиры, есть и инвалиды, и семьи шехидов 20 Января. Семьям лиц, ставших шехидами во время трагедии 20 Января, также предоставляется президентская пенсия. Социальное обеспечение семей шехидов и инвалидов усиливается с каждым годом.

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20 января – в День всенародной скорби светлую память шехидов почтили также официальные лица государства и правительства, главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.

В церемонии посещения Аллею шехидов приняли участие премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов и руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.

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