В Брюсселе прошла торжественная памятная церемония в связи с трагедией 20 Января (ФОТО)

20 января 2020 21:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Перед могилой Неизвестного солдата, похороненного у мемориального комплекса "Колонны Конгресса" в Брюсселе, прошла памятная церемония с участием военного командования столичного региона Бельгии, посвященная 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend.

Мемориальный комплекс с 1830 года известен как главное историческое место для проведения публичных государственных мероприятий Бельгии.

На мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сотрудники посольства Азербайджана в Бельгии и представительства при НАТО, представители азербайджанской диаспоры, проживающие в Бельгии.

Выступивший на мероприятии Хикмет Гаджиев проинформировал собравшихся о кровавых событиях, совершенных советской армией в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года, а также о результатах этого события в истории Азербайджана. Гаджиев напомнил, что великий лидер Гейдар Алиев сразу после кровавых событий, совершенных советской армией, выразил свой протест в Москве этому беспощадному преступлению. Он отметил, что все эти процессы создали условия для ускорения шагов, предпринимаемых Азербайджаном в направлении независимости. Гаджиев подчеркнул, что исторический опыт тех дней имеет особое значение на современном этапе развития нашей страны.

Затем Хикмет Гаджиев в сопровождении бельгийских солдат возложил венок к могиле Неизвестного солдата и поджег вечный огонь. Прозвучали гимны Азербайджанской Республики и Королевства Бельгии. В конце церемонии Гаджиев сделал запись о трагедии 20 Января в книге памяти мемориального комплекса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Брюсселе прошла торжественная памятная церемония в связи с трагедией 20 Января (ФОТО)
  • В Брюсселе прошла торжественная памятная церемония в связи с трагедией 20 Января (ФОТО)
  • В Брюсселе прошла торжественная памятная церемония в связи с трагедией 20 Января (ФОТО)
  • В Брюсселе прошла торжественная памятная церемония в связи с трагедией 20 Января (ФОТО)
  • В Брюсселе прошла торжественная памятная церемония в связи с трагедией 20 Января (ФОТО)
  • В Брюсселе прошла торжественная памятная церемония в связи с трагедией 20 Января (ФОТО)
  • В Брюсселе прошла торжественная памятная церемония в связи с трагедией 20 Января (ФОТО)
  • В Брюсселе прошла торжественная памятная церемония в связи с трагедией 20 Января (ФОТО)
  • В Брюсселе прошла торжественная памятная церемония в связи с трагедией 20 Января (ФОТО)
  • В Брюсселе прошла торжественная памятная церемония в связи с трагедией 20 Января (ФОТО)
  • В Брюсселе прошла торжественная памятная церемония в связи с трагедией 20 Января (ФОТО)
  • В Брюсселе прошла торжественная памятная церемония в связи с трагедией 20 Января (ФОТО)
Новости по теме
Хикмет Гаджиев посетил штаб-квартиру НАТО (ФОТО)
Политика 21:30
Посол Франции выразил соболезнования азербайджанскому народу
Политика 17:35
Чавушоглу: С уважением чту память шехидов 20 Января, которые пожертвовали своей жизнью ради свободы Азербайджана
Политика 16:25
В заповеднике "Гобустан" почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Социум 15:02
Азербайджан полон решимости положить конец безнаказанности за события 20 Января - Постпредство Азербайджана при ООН
Политика 14:43
Тюркский совет: 20 Января для азербайджанского народа - День чести, еще больше укрепивший его решимость в стремлении к независимости
Политика 14:30
Лента новостей
Азиатский банк развития подвёл итоги сотрудничества с Азербайджаном в 2019 году
Бизнес 21:46
Хикмет Гаджиев посетил штаб-квартиру НАТО (ФОТО)
Политика 21:30
Адвокаты Трампа призвали Сенат отклонить обвинения против него
США 21:15
В Чаде девять человек погибли в результате теракта
Другие страны 20:24
Правительство Узбекистана ушло в отставку
Узбекистан 19:44
Три политика могут быть выдвинуты на пост премьер-министра Ирака
Другие страны 19:42
Туркменистан и Турция нацелены на укрепление многопланового сотрудничества
Туркменистан 19:21
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
В мире 19:13
На востоке ДР Конго армия уничтожила 12 боевиков
Другие страны 19:03