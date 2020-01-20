Хикмет Гаджиев посетил штаб-квартиру НАТО (ФОТО)

20 января 2020 21:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев посетил штаб-квартиру НАТО, сообщает Trend со ссылкой на представительство Азербайджана при НАТО.

Гаджиев встретился с заместителем генсекретаря НАТО Мирчей Джоанэ и принял участие на заседании с союзными государствами в формате 29+1. В ходе встречи и заседания был проведен обмен мнениями о партнерстве Азербайджан-НАТО, региональной безопасности и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Гаджиев проинформировал союзные государства о проводимых Президентом Ильхамом Алиевым в стране реформах.

Страны НАТО высоко оценили активное участие Азербайджана в программе «Партнёрство во имя мира», его вклад в операции НАТО, прогресс в повышении оперативной совместимости и проведении реформ.

В ходе этих встреч и заседания, прошедших в день 30-й годовщины трагедии 20 Января, Хикмат Гаджиев рассказал об этих событиях, которые играют важную роль в истории Азербайджана.

Официальные представители НАТО и государства-члены выразили солидарность с азербайджанским народом и уважение шехидам в связи с этой трагедией.

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  • Хикмет Гаджиев посетил штаб-квартиру НАТО (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев посетил штаб-квартиру НАТО (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев посетил штаб-квартиру НАТО (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев посетил штаб-квартиру НАТО (ФОТО)
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