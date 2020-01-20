В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с соучредителем компании Carlyle Group

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с соучредителем компании Carlyle Group Дэвидом Рубенштейном, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече соучредитель компании Carlyle Group Дэвид Рубенштейн высоко оценил сотрудничество между руководимой им структурой и Государственным нефтяным фондом Азербайджана, проинформировал главу государства о дальнейших направлениях сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев отметил развитие экономики Азербайджана, сообщил, что в прошлом году ненефтяная промышленность в нашей стране выросла на 14, а сельское хозяйство – на 7 процентов.

В ходе беседы было подчеркнуто, что в Азербайджане создана благоприятная инвестиционная среда. Отмечено, что имеются широкие возможности для развития сотрудничества между нашей страной и Carlyle Group, являющейся одной из ведущих компаний мира в области управления средствами.

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