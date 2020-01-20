Президент Ильхам Алиев в Давосе встретился с президентом Банка ВТБ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В понедельник начался рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

20 января Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.

На встрече было отмечено, что банк ВТБ много лет осуществляет успешную деятельность в Азербайджане. Подчеркнуто продолжение плодотворного сотрудничества между Государственным нефтяным фондом Азербайджана и банком ВТБ. Президент Ильхам Алиев предложил увеличить кредитование Банком ВТБ реального сектора экономики Азербайджана.

Андрей Костин отметил, что положительно относится к предложению, и заверил главу государства в том, что банк ВТБ еще более расширит свою деятельность в этом направлении.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие связей между Азербайджаном и Россией в торгово-экономической сфере, как и во всех областях. Подчеркнута важность продолжения увеличения и дальнейшего ускорения торгового оборота.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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