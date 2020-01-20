Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO (ФОТО) (версия 2)

20 января 2020 23:59 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 23:30)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамер, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече было отмечено, что компания CISCO и Азербайджан долгое время сотрудничают в различных областях. Подчеркнуто, что в настоящее время компания CISCO реализует в Азербайджане проекты по приоритетным направлениям. Начальные этапы многих из этих проектов уже осуществлены.

Президент Ильхам Алиев констатировал, что компания CISCO является важным партнером для Азербайджана. Глава государства сказал, что в Азербайджане имеется большой бизнес потенциал для этой компании.

Исполнительный вице-президент и генеральный финансовый директор компании CISCO Келли Крамер высоко оценила происходящие в Азербайджане процессы развития и отметила проведение успешного обмена опытом между компанией и нашей страной. Келли Крамер подчеркнула, что Азербайджан является важнейшей для компании CISCO страной в регионе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO (ФОТО)
Политика 20 января 23:30
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с соучредителем компании Carlyle Group
Политика 20 января 23:25
Президент Ильхам Алиев в Давосе встретился с президентом Банка ВТБ
Политика 20 января 23:21
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память шехидов 20 Января (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 20 января 10:27
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января (ФОТО)
Политика 20 января 00:34
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января (ВИДЕО)
Политика 19 января 12:31
Лента новостей
В Вирджинии тысячи американцев вышли на акцию в поддержку права на ношение оружия
США 01:15
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
Россия 00:56
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
В мире 00:11
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO (ФОТО)
Политика 20 января 23:30
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с соучредителем компании Carlyle Group
Политика 20 января 23:25
Президент Ильхам Алиев в Давосе встретился с президентом Банка ВТБ
Политика 20 января 23:21
Гутерреш проинформирует Совбез ООН об итогах конференции по Ливии
В мире 20 января 23:05
Во Франции задержали семерых подозреваемых в подготовке теракта
Европа 20 января 22:40
В Международном центре мугама состоялся показ композиции "30-летний Кровавый январь" (ФОТО)
Культура 20 января 22:34