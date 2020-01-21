Конгрессмен: США рядом со своим союзником и партнером - Азербайджаном

21 января 2020 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С заявлением в связи с 30-летней годовщиной трагедии 20 Января выступил член Комитета по внешним вопросам Конгресса США Роберт Адерхолт, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

В заявлении говорится, что в эти дни в Азербайджане, который является другом и союзником США, чтят память жертв трагедии 20 Января, произошедшей 30 лет назад. В документе говорится, что 20 января 1990 года войсками советской армии с жестокостью были убиты 147 мирных азербайджанских граждан, были ранены более 700 человек. Несмотря на это насилие, азербайджанский народ продолжил борьбу вплоть до провозглашения независимости страны 18 октября 1991 года.

Обращаясь в заявлении к другим конгрессменам, Адерхолт призвал их почтить память шехидов, пожертвовавших жизнями во имя свободы своей Родины, и подчеркнул, что США рядом со своим союзником и партнером – Азербайджаном.

С заявлением можно полностью ознакомиться по ссылке https://www.congress.gov/116/crec/2020/01/16/CREC-2020-01-16-pt1-PgE52-2.pdf

(Текст: Кямаля Сеидова)

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