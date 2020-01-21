ЦИК Азербайджана издал брошюры для представителей СМИ, сотрудников полиции и наблюдателей

БАКУ/Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) издала несколько брошюр для представителей СМИ, сотрудников полиции и наблюдателей в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис, назначенными на 9 февраля, сообщает во вторник Trend.

Брошюры изготовлены на основании актов нормативного характера, утвержденных Избирательным кодексом и ЦИК Азербайджана.

В брошюрах изложены права и задачи, а также информация о деятельности представителей СМИ, сотрудников полиции и наблюдателей в период выборов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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