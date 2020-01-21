Дмитрий Родионов: Азербайджан выстраивает отношения с соседями исключительно на прагматизме

БАКУ/Trend/ - Сфер сотрудничества между Россией и Азербайджаном немало, и их число постоянно расширяется.

Об этом сказал Trend российский политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

В первую очередь, политолог выделил инфраструктурные проекты – такие, как транспортный коридор «Север-Юг», в организации которого наши страны играют ключевые транзитные роли:

«Надо отметить, что Баку практически закончил строительство своей части инфраструктуры, так что это может служить примером и для Москвы и для Тегерана. Важным является глубокое межрегиональное сотрудничество в различных областях экономики, которое постоянно укрепляется при помощи специализированных межрегиональных форумов, проводимых на регулярной основе. Благодаря ему создаются совместные предприятия, развивается взаимная торговля и инвестирование. Особо стоит отметить гуманитарное сотрудничество – это, в первую очередь поддержка русских школ и ВУЗов в Азербайджане, немаловажным является тот фактор, что Азербайджан одна из немногих республик бывшего СССР, которая не занимается переписыванием истории, не насаждает национализм, что открывает широчайшие возможности для восстановления утраченных в 90-е годы исторических связей между нашими народами и формирование новых».

Эксперт также упомянул и геополитическое взаимодействие по линии форматов «Азербайджан-Россия-Иран», «Азербайджан-Россия-Турция», значение которых, по его словам, возрастает на фоне последних событий вокруг Ирана, на фоне уже осуществленного взаимодействия Москвы и Анкары по Сирии и потенциального – по Ливии. Д. Родионов считает, что Азербайджан тут может сыграть роль связующего звена между государствами региона, как на экономическом и инфраструктурном уровне, так и на политическом.

Если брать Закавказье, то по мнению российского политолога, Азербайджан гораздо более экономически и политический серьезный игрок, чем Армения или Грузия, что обусловлено как более серьезными промышленными мощностями, так и намного большим населением:

«Что еще крайне важно, Азербайджан единственная, из трех закавказских стран, которая основывается в отношениях с соседями исключительно на прагматизме, не торгуя своим суверенитетом, не пытаясь искать чьего-то покровительства – ни военного, ни политического. С Баку Москве гораздо проще договариваться, чем с Ереваном, который часто пренебрегает своими союзническими обязательствами для достижения собственной выгоды, порой требуя для себя непропорционально серьезных преференций».

В заключении он отметил, что подобный прагматизм в отношениях с Азербайджаном, без взаимных претензий и отягощающих сотрудничество обязательств, делает наше партнерство стратегическим – имеющим самые серьезные перспективы к расширению в будущем.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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