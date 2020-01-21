Для своих грязных целей Али Керимли пытается использовать даже день всенародной скорби - депутат

БАКУ /Trend/ - Первый факт дезертирства Али Керимли, называющего себя «лидером» оппозиции, связан с событиями, произошедшими 20 января 1990 года, сказала во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Сона Алиева.

Она напомнила, что в тот период Рагим Газиев, Немат Панахлы и Али Керимли были членами комитета обороны, созданного при заводе им. лейтенанта Шмидта: «20 января они должны были находиться у баррикад на въездах и выездах в Баку. В день трагедии их студенческие друзья поинтересовались тем, где члены комитета, но Али Керимли среди них не было. Он появился лишь после 21 января, то есть после произошедших событий».

Алиева отметила, что никто не забыл, какие кампании ругани и оскорблений он проводил против Абульфаза Эльчибея, какими грязными способами занял пост председателя ПНФА: "Учитывая все это, напрашивается вывод, что этот элемент развалил оппозицию, однако пытается преподносить себя как ее "лидер".

По ее словам, Али Керимли и его сторонники пытаются использовать в своих интересах даже общенародную трагедию. "Ежегодно 20 января Керимли пытается создать искусственный ажиотаж, называя порядок поочередного пропуска в Аллею шехидов, применяемый полицией в целях охраны правопорядка во время массовых мероприятий, "провокацией" против себя. Тем самым он хочет привлечь к себе внимание, пытаясь использовать в своих грязных целях даже День всенародной скорби".

Депутат напомнила известное выражение «не рой яму другому, сам в нее попадешь»: «Али Керимли, который посвятил себя таким целям, как предательство народа, государственных интересов и даже представляемого им лагеря, рано или поздно сам попадет в яму, которую роет».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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