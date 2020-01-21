В израильском городе Афула почтили память жертв 20 Января (ФОТО)

Следом за Иерусалимом, Ашкелоном и Бат-Ямом эстафету мероприятий памяти невинных жертв бакинских событий 20-го января 1990-го года принял израильский город Афула, где располагается Азербайджанский Культурный центр «АзИз».

На протяжении всех лет со дня своего основания Международная ассоциация Израиль-Азербайджан в середине января проводит в Израиле вечера памяти тех, кто были убиты или пропали без вести в трагические дни января 1990-го года.

«Чёрный январь» вошёл в историю азербайджанского народа, как небывалый по жестокости акт вандализма, учинённый вооружёнными силами находящейся в агонии огромной страны, а в сущности, громадной империи, которая любыми усилиями пыталась удержать свою власть и при этом не гнушалась никакими самыми жестокими методами, в том числе и физическим уничтожением сотен мирных людей. Во время январских событий в Баку было убито 170, ранено около тысячи, а без вести пропало 300 человек. Всё это происходило открыто, на глазах у горожан, ночью и днём... Это было хуже, чем на войне, потому что без всякой причины стреляли по людям, стреляли военные по безоружным гражданским, стреляли те, кто призван был защищать свою страну от врагов…

Поскольку Баку был всегда славен своим интернационализмом, среди погибших в той жестокой бойне были люди самых разных национальностей: азербайджанцы, русские, лезгины, казахи, евреи и другие, память которых увековечена в Баку на центральном городском кладбище шехидов – людей, отдавших жизнь за независимость своей Родины. Открывая вечер директор АКЦ Егяна Сальман рассказала о тех трагических событиях, а также поведала о том, что в Израиле проживают дети, внуки, родители и супруги троих евреев, потерявших свои жизни в те страшные январские дни: Александр Мархевка – убитый в то время, когда будучи на службе в Скорой помощи, спасал раненого, Вера Бесантина – убитая снайперской пулей находясь в своём доме и ехавший из аэропорта домой Ян Меерович, на теле которого было обнаружено 21 пулевое ранение. Всех невинных жертв трагедии 20-го января почтили минутой молчания.

Присутствовавшая на вечере начальник Управления абсорбции муниципалитета Афулы Инна Окунь сказала, что будучи в Баку посетила Аллею, где похоронены жертвы январской трагедии и её поразило то, какие молодые и красивые лица изображены на могильных обелисках.

Президент ассоциации «АзИз» Лев Спивак сказал, что он запомнит навсегда те бесчеловечные действия против мирного населения, свидетелями которых были в те дни все бакинцы, а так же представил новый видеоклип где стихи Лейлы Бегим читает Ефим Абрамов под музыку Кара Караева (отрывок из «Похоронной оды», дир. М. Мехмандаров) с трагическими илюстрациями Наны Нариманбейли.

(ссылка на видео : https://www.youtube.com/watch?v=w1FiuenpVUU&feature=youtu.be)

Бакинец Олег Хорошин также поделился своими воспоминаниями, когда он, пятнадцатилетний мальчишка и его брат еле спаслись от стрелявших в них военных. Родившийся уже после тех трагических событий член Правления «АзИз» Аяз Азизов высказал мнение, что события 20-го января 1990-го года создали идею единения и положили начало сплочению азербайджанского народа во имя сохранения независимости и территориальной целостности Азербайджана.

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