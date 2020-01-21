Проходит официальный визит министра обороны Азербайджана в Грузии

БАКУ/Trend/ - По приглашению министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с официальным визитом в Тбилиси, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ходе встреч с военным и политическим руководством соседней страны, которые состоятся в рамках визита, министр обсудит перспективные направления двустороннего сотрудничества, вопросы международной и региональной безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)





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