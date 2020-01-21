Давосский форум ускоряет глобальную интеграцию Азербайджана - Джейхун Ахмедли

21 января 2020 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Давосский форум — одна из важнейших международных платформ, в рамках которых обсуждаются как политическая, так и общественно-политическая повестка. Форум, в котором принимают участие главы государств и правительств ведущих стран, глобальных корпораций, влиятельных международных компаний, а также мозговые центры, раскрывает возможности для получения обширной информации об экономических процессах мира.

Об этом во вторник сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли. По его словам, вот уже 13-й год как Азербайджан, на уровне главы государства, принимает участие в Давосском форуме.

"Это показатель высокого доверия к стране. Данная платформа - уникальная возможность для донесения до мировой общественности реалий Азербайджана. Бизнесмены информируются о благоприятных условиях, созданных для инвесторов в Азербайджане. В ходе встреч с руководителями влиятельных транснациональных компаний глава государства информирует их о надежности бизнес-среды и политической стабильности в стране.

Естественно, для этих компаний очень важен факт получения информации от первого лица государства. А это, в конечном итоге, служит росту инвестиционного потока в Азербайджан", - сказал Ахмедли.

По его словам, Форум ускоряет глобальную экономико-политическую интеграцию Азербайджана.

"Азербайджан, переписавший энергетическую карту региона своими мегапроектами, участием в этом форуме еще более укрепляет свою позицию в системе международных отношений. Раскрываются широкие возможности для двухстороннего и многостороннего сотрудничества. Азербайджан вносит свой вклад в решение глобальных проблем, тем самым укрепляя свой авторитет надежного члена мирового сообщества.

Считаю, что успешное участие Азербайджана в Давосском форуме еще больше усугубит положение Армении, находящейся в региональной и глобальной изоляции. Привлекая к сотрудничеству мировые компании Азербайджан отдаляет их от Армении. Это называется дипломатия стратегической атаки. Кольцо вокруг Армении сужается. По моему мнению, блокада вынудит руководство враждебной страны пойти на компромисс", - добавил Джейхун Ахмедли.

Отметим, что сегодня в швейцарском Давосе заработал 50-й Всемирный экономический форум. В Форуме, который пройдет на тему "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир", примут участие свыше двух тысяч политиков, академиков, бизнесменов и представителей НПО из 117 стран. В рамках Форума будет проведено свыше 400 открытых и закрытых заседаний. В Форуме, который продолжится до 24 января, на уровне Президента и премьер-министра будут представлены свыше 50 стран.

В Форуме примут участие Президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, председатель Еврокомиссии Урсула Вон дер Ляйен, премьер-министр Испании Педро Санчез, Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, Президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-министр Австрии Себастьян Курц, Президент Колумбии Иван Дуке, премьер-министр Финляндии Санна Марин, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, премьер-министр Пакистана Имран Хан, Президент Украины Владимир Зеленский, Генсек ООН Антониу Гуттериш, директор МВФ Кристалина Георгиева, Президент Европейского Центрального банка Кристин Лингард.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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