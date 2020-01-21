Вусал Гасымлы: Давосский форум является выгодной платформой для продвижения Азербайджана и повышения его экспортного потенциала

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Швейцарии для участия в ежегодном собрании Всемирного экономического форума (ВЭФ). Участие Азербайджана в этом Форуме на самом высоком уровне является глобальной презентацией страны.

Об этом во вторник сказал Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы, комментируя участие Азербайджана в Давосском форуме.

По его словам, мир переходит с модели "капитализма акционеров" на "капитализм стейкхолдеров".

"Под выражением "капитализм акционеров" подразумевается экономическая система, в которой основным элементом является организация с ограниченной ответственностью, привлекающая капитал акционеров. Защищающий данную модель капитализма в начале 80-х прошлого века экономист Милтон Фридман говорит, что такие организации, привлекая средства акционеров, получают прибыль и выплачивают налоги. Однако, критики "капитализма акционеров" в настоящее время считают, что такие предприятия работают в угоду акционерам, предпочитают долгосрочным инвестициям и устойчивому развитию краткосрочную прибыль. Даже главный экономист Банка Англии Энди Халдейн говорит, что капитализм акционеров "пожирает себя". Ввиду того, что акционеры пытаются сохранить высокие цены на свои акции на финансовых рынках, это выгодно лишь финансовым посредникам. Такая модель усиливает неравенство в обществе, отрицательно влияет на окружающую среду. Поэтому лидер ВЭФ Клаус Мартин Шваб усердно продвигает и защищает идею "капитализма стейкхолдеров". В рамках этой модели компания служит всем заинтересованным сторонам (стейкхолдерам). Сюда входят клиенты, снабженцы, работники компании и местные общины", - сказал Вусал Гасымлы.

Он подчеркнул, что эта идея, которая только зарождается в мире, была реализована буржуазией Азербайджана в лице Тагиевых, Нагиевых, Асадуллаевых и других меценатов более века назад, во время национального нефтяного бума.

"И сегодня ряд компаний Азербайджана, в соответствии с призывами Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, осознают свою общественную ответственность и заняты благотворительностью, которая служит продолжительному развитию. Даже по словам одного из богатейших людей планеты Билла Гейтса - факт того, что он так богат - несправедлив, поэтому он, занимаясь благотворительностью, поддерживает продолжительное развитие. Поддержка, оказываемая по инициативе Первого вице-президента Азербайджана образованию, здравоохранению, защите окружающей среды, восстановлению исторических памятников в различных точках мира показывает, что Мехрибан Алиева является высоким гражданским примером для подражания, что соответствует теме Давосского форума", - отметил Вусал Гасымлы.

По его словам, за день до официального открытия Давосского форума - 20 января, МВФ опубликовал "Обзор мировой экономики". Хотя мировая экономика относительно стабилизировалась, глобальный рост все еще низкий.

"По прогнозам экономический рост в 2019 году составил 2,9 процента, в 2020 году составит 3,3 процента, в 2021 году - 3,4 процента, что ниже предыдущих прогнозов. Если экономический рост в Азербайджане в 2019 году составил 2,2 процента, то в развивающихся странах Европы этот показатель составил 1,8, в странах Латинской Америки и Карибском бассейне - 0,1, на Ближнем Востоке и Центральной Азии - 0,8 процента. По показателям экономического роста Азербайджан определил такие богатые углеводородами страны как Россия ( рост 1,1 процента) и Саудовская Аравия (0,2 процента)", - сообщил Вусал Гасымлы.

Эксперт считает, что такие глобальные феномены как климатические изменения, киберпреступность, торговые войны, а также вызовы 4-й Промышленной революции ставят мир в более уязвимое положение перед этими угрозами.

"Однако, благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева, в Азербайджане было достигнуто продолжительное развитие. Азербайджан обладает богатыми экономическими ресурсами и культурным наследием, обеспечивает политическую стабильность, а также имеет выгодное географическое положение, тем самым играет роль моста между Европой и Азией. Обеспечение макроэкономической устойчивости и продолжительное развитие были достигнуты в результате формирования модели, основанной на инклюзивных принципах, пропагандирующей интегративную идентичность. Позиции Азербайджана в рейтинге Doing Business Всемирного банка в 2018 и 2019 годах - в первой десятке и двадцатке соответственно, являются показателем вышесказанного. Эти показатели также отражены в других влиятельных отчетах, в частности в "Отчете глобальной конкурентоспособности" ВЭФ и отчете "Индекс экономической свободы" Фонда Heritage", - отметил Вусал Гасымлы.

По его словам, формирование инклюзивного общества достигается не только путем экономического роста, но также и пропагандой таких высоких экономических и моральных ценностей как защита окружающей среды.

"В честь 650-летнего юбилея выдающегося азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими". В рамках "Года Насими", по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в Азербайджане за один день было посажено 650 тысяч деревьев. Несмотря на то, что основным источником дохода Азербайджана является продажа углеводородов, страна присоединилась к Парижскому соглашению Рамочной конференции ООН по Климатическим изменениям. Подписанием соглашения Азербайджан продемонстрировал важность защиты окружающей среды, а также приверженность к продолжительному глобальному развитию", - сказал Вусал Гасымлы.

Он добавил, что Азербайджан также является одним из немногочисленных членов космической "семьи". Используя свои искусственные спутники, страна вносит вклад в охрану окружающей среды, в более эффективное использование природных ресурсов. Неслучайно, что согласно оценкам, именно Азербайджан занимает первое место среди стран СНГ по показателям эффективности снижения выбросов в атмосферу парниковых газов.

"Согласно оценке ВЭФ Азербайджан обладает наилучшим показателем в мире по распределению доходов. Руководствуясь принципом "никого не обделять", Азербайджан является активным участником международных и региональных инициатив в направлении пресечения всех форм нищеты, усиления социального равенства. В результате за последние 16 лет уровень бедности в стране снизился в девять раз, а уровень безработицы - примерно в два раза. По сравнению с европейскими странами, отношение молодежи к общей численности населения в Азербайджане выше на семь процентов, свыше 40 процентов населения родилось в период независимости. Формирование нового общества требует учитывать фактор изменчивости поколений, их взглядов на жизнь и рабочую среду. Привлечение их к управлению имеет большое значение для того, чтобы Азербайджан мог идти в ногу с вызовами 4-ой Промышленной революции", - сказал Вусал Гасымлы.

Он сообщил, что Президент Ильхам Алиев принимает непосредственное участие в формировании глобальной повестки Давосского форума.

"Своими встречами и выступлениями Президент в очередной раз представит Азербайджан всему миру. Ежегодно, после проведения Форума влиятельные компании, обладающие передовыми технологиями, прибывают в Азербайджан и инвестируют в экономику страны. С этой точки зрения, Давосский форум является выгодной платформой для продвижения Азербайджана и повышения его экспортного потенциала", - отметил Гасымлы.

Эксперт добавил, что научные и технологические новшества форматируют традиционные модели экономики и промышленности, меняют нынешние рамки.

"Для того, чтобы отвечать вызовам 4-ой Промышленной революции и мгновенно реагировать на текущие в мире процессы, в последние годы Азербайджан приступил к применению и поощрению в государственном и частном секторах передовых технологий. Еще в прошлом году, во время встречи Президента Ильхама Алиева с Президентом ВЭФ Борге Бренде, была заложена основа сотрудничества Азербайджана и ВЭФ с Центром 4-й Промышленной революции. В рамках этого сотрудничества Азербайджан нацелился на региональное лидерство в цифровой торговле. В соответствии с требованиями 4-й Промышленной революции, с целью повышения преимуществ инновационных технологий для людей - сведением воедино правительственных, инфраструктурных, бизнес и финансовых организаций в Азербайджане был создан Цифровой торговый консорциум. Центр анализа экономических реформ и коммуникации, являющийся членом Консорциума, создал уникальный в мире портал Digital Trade Hub (DTH), основоположником которого является глава государства. Портал впервые в мире предоставил мобильные услуги для резидентов, единую экспортную онлайн-заявку и трансграничные услуги для цифровой торговли", - сказал Вусал Гасымлы.

Он добавил, что эти инициативы и проделанные Азербайджаном за последние годы работы в сфере информационных технологий высоко оценены международными организациями. Согласно результатам исследований Комиссии ООН по азиатским и тихоокеанским странам - по упрощению торговли и развитию электронной торговли, Азербайджан занял передовые места в мире, а также первое место в Южной и Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии.

"Рост показателей Азербайджана составил 81,72 процента, в том числе по показателям трансграничной бездокументарной торговли - 50 процентов, безбумажной торговли - 85,19 процента, институционального регулирования и сотрудничества - 88,89 процента, формальности - 91,67 процента, прозрачности - 93,33 процента. Такие высокие результаты были достигнуты благодаря успешной экономической политике Президента Ильхама Алиева. На фоне поощрения цифровой торговли и трансграничного обмена информацией, расширения цифровизации и безналичного оборота, успешных реформ в сфере Цифрового торгового узла, Зеленого коридора, Азербайджан с 2015 года улучшил свои показатели на 33,23 процента", - подытожил Вусал Гасымлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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