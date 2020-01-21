Делегация ПАСЕ совершит предвыборный визит в Азербайджан

21 января 2020 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 22-23 января 2020 года совершит визит в Азербайджан для оценки избирательной кампании и политического климата в преддверии парламентских выборов в стране, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Как сообщается, в Баку делегация встретится со спикером Милли Меджлиса (парламента), а также с азербайджанской делегацией в ПАСЕ, лидерами и представителями парламентских и внепарламентских партий.

«Запланированы также переговоры с председателем и членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК), с представителями средств массовой информации, гражданского общества и международного сообщества. По итогам визита делегация опубликует заявление. В полном составе делегация прибудет в Азербайджан 9 февраля для наблюдения за выборами», - говорится в сообщении ПАСЕ.

Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане назначены на 9 февраля этого года.

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