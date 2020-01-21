Министр экономики Микаил Джаббаров обратился к молодежи, заинтересованной в карьерном росте (ВИДЕО)

21 января 2020 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Регистрация на конкурс «Восхождение» (Yüksəliş), утвержденного распоряжением Президента Азербайджана, будет продолжаться до второго февраля, сообщает во вторник Trend.

Член Оргкомитета конкурса, министр экономики Микаил Джаббаров обратился с приглашением к молодежи, заинтересованной в карьерном росте.

Участвуя в этом конкурсе, каждый человек, обладающий талантом, интеллектом, управленческими способностями, может добиться личного развития, и вписать свое имя в банк кадровых резервов», - говорится в приглашении.

Напомним, что 26 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса Yüksəliş.

Согласно распоряжению, конкурс «Yüksəliş» учреждается с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, для обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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