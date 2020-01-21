Разговоры о поставках азербайджанской нефти в Беларусь имеют под собой реальные основания - эксперты

БАКУ/Trend/ - Разговоры о поставках азербайджанской нефти в Беларусь, полагаю, имеют под собой реальные основания.

Об этом сказал Trend генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

По словам политолога, дело в том, что Беларусь недовольна условиями, на которых получает российскую нефть и настаивает на новых условиях, которые не готова поддерживать российская сторона. В итоге, как сказал эксперт, переговоры буксуют и поэтому Минск начал поиск новых поставщиков нефти, среди которых фигурирует и Азербайджан:

«Подобные действия Беларуси не новы - Минск уже пытался закупать нефть и в Венесуэле и в Азербайджане, но альтернативой российской нефти эти закупки так и не стали. Обычно такие закупки делаются в разовом порядке. По факту отправляется лишь один танкер, которым поставки и ограничиваются. Вопрос с альтернативными поставками все время упирается в вопрос цены, которая с учетом сложной логистики становится ощутимо больше российской».

Сергей Рекеда считает, что сегодняшние нефтяные споры Минска и Москвы проходят с большим градусом конфликтности (по крайней мере в публичном пространстве) и от белорусского экспертного сообщества часто можно услышать мнение, что Беларусь в этот раз готова перейти на более дорогую нефть:

«Подобный подход может подорвать рентабельность белорусских НПЗ, поэтому полной переориентации Беларуси на азербайджанскую нефть все-таки ждать не приходится. В случае же если Минск и Баку договорятся о каких-то объемах регулярных закупок нефти, думаю, в Москве к этому отнесутся с пониманием и уважением, как к позиции стран-партнеров».

В свою очередь, белорусский политолог Алексей Дзермант считает, что это вполне реальный процесс, так как запросы белорусской стороны были официально отправлены и переговоры между Беларусью и Азербайджаном по этому вопросу идут:

«Но пока мы не знаем, удастся ли договориться по цене. Всё-таки проблема с доставкой нефти существует. И тут важно, прежде всего, понять насколько это выгодно по цене».

Согласно словам белорусского политолога, Россия пока никак не реагирует на поиск Беларуси альтернативных источников нефти:

«В принципе официальные лица говорят, что они не будут против этого, однако, если Беларусь что-то найдет, тогда возможно Москва предложит меньшую цену, поскольку для нее Минск важный покупатель нефти. Но пока это не известно».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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