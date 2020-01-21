Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании "Carlsberg Group” (ФОТО) (версия 2)

21 января 2020 15:41 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 12:47)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании "Carlsberg Group" Кеесом т'Хартом.

Президент Ильхам Алиев отметил, что реформы, проведенные в нашей стране в последние годы, уже дали положительные результаты, это особенно проявилось в бюджетных доходах, собранных налоговыми и таможенными органами за счет повышения прозрачности и отчетности. Глава государства подчеркнул, что реформы, направленные на улучшение инвестиционной и деловой среды в нашей стране, будут продолжены, для зарубежных и местных инвесторов будет проводиться прогнозируемая политика в налоговой, таможенной и других сферах.

Поблагодарив Президента Ильхама Алиева за встречу, генеральный директор Carlsberg Group Кеес т'Харт выразил удовлетворение успешными реформами, проведенными в последние годы главой государства, выгодными деловыми и инвестиционными условиями в Азербайджане, подчеркнул, что эти меры создают широкие возможности для оздоровления деловой и конкурентной среды, а также повышения прозрачности. Генеральный исполнительный директор заявил, что как иностранный инвестор компания всегда поддерживала эти реформы, и эта поддержка будет продолжена и в дальнейшем. Кеес т'Харт отметил, что, пользуясь этими возможностями, они намерены увеличить инвестиции в Азербайджан. По его словам, компания сотрудничает также с соответствующими правительственными структурами для повышения прозрачности, отчетности и бухгалтерского учета на более высокий уровень.

В ходе беседы было отмечено, что с этого года компания Carlsberg Group также будет вкладывать инвестиции в сельскохозяйственный сектор, и в этом направлении уже начаты пилотные проекты.

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  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании "Carlsberg Group” (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании "Carlsberg Group” (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании "Carlsberg Group” (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании "Carlsberg Group” (ФОТО) (версия 2)
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