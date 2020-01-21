ЦИК Азербайджана не удовлетворил обращение Гюляр Ахмедовой

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана, на сегодняшнем заседании рассмотрела обращение Ахмедовой Гюляр Микаил гызы, которая в индивидуальном порядке выдвинула свою кандидатуру в депутаты от Ясамальского второго избирательного округа № 16.

Как сообщает во вторник Trend, Ахмедова обратилась в ЦИК для восстановления нарушенных прав. В своем обращении она отметила, при проверке подписей 161 из них были сочтены окружной избирательной комиссией (ОИК) недействительными и участие Ахмедовой в процессе выборов не было обеспечено.

ЦИК оставил решение ОИК в силе.

Отметим, что кандидатура в депутаты из Ясамальского второго избирательного округа № 16, экс-депутата Гюляр Ахмедовой не была зарегистрирована. Из-за подозрений в подлинности 160 подписей в ЦИК была проведена почерковедческая экспертиза. В данной связи кандидатура Ахмедовой не была зарегистрирована из-за отсутствия требуемого количества подписей.

Отметим, что девятого февраля в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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