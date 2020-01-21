Число кандидатов в депутаты в Азербайджане достигло 1542 человек

БАКУ/Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые будут проведены в Азербайджане девятого февраля, обратился 2431 человек.

Как сообщает во вторник Trend об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, утверждена кандидатура 2358 человек, из них 2247 забрали подписные листы, 1774 - вернули их в заполненном виде. В качестве кандидатов в депутаты официально зарегистрированы 1542 человека.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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