Мазахир Панахов: Некоторые кандидаты умышленно неправильно представляют документы

21 января 2020 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, назначенных на девятое февраля, есть такие кандидаты, которые умышленно ведут себя таким образом, чтобы мы не смогли их зарегистрировать.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на сегодняшнем заседании комиссии, сообщает во вторник Trend.

Панахов считает, что это делается с определенной целью: «ЦИК не заинтересован в том, чтобы не регистрировать кандидата. Мы стараемся по возможности решать вопросы в пользу кандидата. Однако они так представляют документы, чтобы мы не смогли зарегистрировать их. Видимо, этим они служат другим целям».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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