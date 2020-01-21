В Азербайджане обнародовано число аккредитованных на парламентских выборах наблюдателей

21 января 2020 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с внеочередными парламентскими выборами, назначенными в Азербайджане на девятое февраля, аккредитацию прошли 112 международных наблюдателей.

Как передает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, аккредитация наблюдателей продолжается и их число будет расти.

Панахов сообщил, что председатели ЦИК таких стран, как Турция, Беларусь, Молдова и другие будут лично наблюдать за избирательным процессом.

Он добавил, что число местных наблюдателей достигло 30 231 человека. Из них 1012 - зарегистрированы в ЦИК, остальные в окружных избирательных комиссиях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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