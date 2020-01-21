Истинная цель Human Rights Watch - продлить срок оккупации территорий Азербайджана - Эксперт

БАКУ /Trend/ - Организация Human Rights Watch, следуя своей "традиции", в очередной раз продемонстрировала необоснованную предвзятость в отношении Азербайджана. На самом деле, в этом нет ничего нового. Эта организация, повторной публикацией провалявшегося на запыленной полке антиазербайджанского документа, в очередной раз доказала, что выступает в роли флагмана злонамеренной кампании, проводимой против страны.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя опубликованный на днях отчет Human Rights Watch.

По его словам, истинным намерением этой организации является усилить давления на Азербайджан, покровительствовать Армении и продлить срок оккупации территорий Азербайджана.

"Безусловно, такого рода отчеты являются заказом определенных сомнительных кругов и в том числе армянского лобби. Если истинной целью Human Rights Watch была бы защита прав человека, то эта организация предпринимала бы шаги в направлении прекращения оккупации территорий Азербайджана и восстановления прав сотен тысяч людей. Почему-то эта структура ни разу не заговорила о терроре, в парламенте Армении, о грубых нарушениях прав и свобод людей, об усилении экономического кризиса в этой стране? Ответ очевиден - организация действует в качестве вассала армянского лобби и его покровителей", - сказал Гулиев.

По словам эксперта, анализ событий показывает, что антиазербайджанская кампания на международной арене носит систематический характер и управляется из единого центра. Отчет Human Rights Watch также задуман как часть этой кампании и преследует цель сформировать отрицательный имидж Азербайджана на международной арене в преддверии парламентских выборов.

"Вспомним еще один факт. Например, несколько лет назад Human Rights Watch была занята продвижением 100-миллионного проекта в связи с однополыми браками, и в настоящее время в рамках этой кампании проводит работу в Армении. В таком случае возникает вопрос, какое моральное право имеет организация говорить о правах человека, которая реализует проекты, противоречащие всем человеческим ценностям, направленные на гибель человечности, моральных устоев?! Как можно воспринимать всерьез такую организацию, которая закрывая глаза на кровопролития, учиненные Арменией в отношении азербайджанского народа, публикует нелепые отчеты и заявления?! Думаю, предвзятые кампании такого рода никогда не дадут желаемого результата и их клеветническая сущность будет разоблачена", - добавил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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