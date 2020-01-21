Закир Гасанов встретился с председателем парламента Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита делегации министерства обороны Азербайджана в Грузию 21 января состоялась встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны, в ходе встречи, на которой отмечалось, что развитие азербайджано-грузинских отношений основано на дружбе и взаимном доверии, было особо подчеркнуто, что периодические рабочие встречи и взаимные визиты глав государств способствуют укреплению связей между двумя странами. Стороны также отметили, что эти отношения, отвечающие взаимным интересам, служат обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе.

На встрече было еще раз отмечено, что Азербайджану и Грузии как странам, противостоящим терроризму и сепаратизму, следует развивать военное сотрудничество и оказывать взаимную поддержку в этих вопросах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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